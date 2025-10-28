Milan, che brutta notizia per Allegri: arriva la smentita che innervosisce il tecnico

Si allontana la possibilità di vedere Son Heung-min al Milan. Negli ultimi giorni aveva preso corpo l’ipotesi di prendere l’ex giocatore del Tottenham, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, nella sessione invernale di calciomercato.

Milan, smentito l’interesse per Son Heung-min

In attesa di affrontare stasera l’Atalanta nell’anticipo della nona giornata di Serie A, il Milan è concentrato anche sul miglioramento della rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nella conferenza stampa della vigilia, non si è lasciato andare ad alcun tipo di lamentela per le tante assenze che stanno riducendo il numero di opzioni a sua disposizione.

È chiaro, però, che, in caso di opportunità, la dirigenza rossonera sia pronta a intervenire. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, non risulterebbero contatti tra il Diavolo e i Los Angeles FC per portare Son Heung-min a Milano già a gennaio.

Milan, Son resta ai Los Angeles FC

Sempre secondo Romano, il Milan avrebbe negato l’esistenza di una trattativa per acquistare l’attaccante sudcoreano. Passato dal Tottenham ai Los Angeles FC ad agosto 2025 per ben 22 milioni di euro, Son sarebbe pienamente concentrato sulla sua avventura negli Stati Uniti. Il classe 1992, finora, ha realizzato 9 in 10 partite di MLS, confermando le sue indubbie qualità sottoporta.

Il suo obiettivo è chiaro: giungere nelle migliori condizioni psico-fisiche al Mondiale in programma la prossima estate. La sua Corea del Sud si candida a essere una delle possibili sorprese della rassegna iridata.