Milan, colpo low cost dalla Serie A per gennaio: lo ha chiesto Allegri

di
Massimiliano Allegri sorride in panchina durante una partita del Milan nel 2025, con il profilo di un possibile nuovo acquisto evidenziato in grafica.

Nel corso del 2025 il AC Milan ha cominciato a studiare il mercato invernale con un budget molto contenuto. L’ipotesi è quella di assicurarsi un difensore centrale con un investimento stimato attorno ai 2 milioni di euro, per dare risposta alle richieste di Massimiliano Allegri. La notizia assume rilievo perché il club rossonero in un momento cruciale della stagione cerca stabilità e parametri sostenibili. Le cifre emergono da recenti indiscrezioni che parlano di un’operazione low-cost ma strategica.

Budget mirato e ruolo individuato

Il Milan ha deciso di muoversi in anticipo per la sessione di gennaio. Secondo quanto riferito, l’idea è di mettere sul piatto una cifra attorno ai 2 milioni di euro per Berat Djimsiti, fornendo ad Allegri un rinforzo gradito. La necessità nasce da un reparto che deve essere allungato ulteriormente, e la scelta del budget contenuto indica la volontà della dirigenza di agire con prudenza.

La strategia è chiara: rispettare la sostenibilità economica senza rinunciare a qualità. La fonte indica che il club guarda con attenzione anche a profili in scadenza o a basso costo, in modo da liberare risorse per altre operazioni.

Un messaggio di metodo

Questa operazione racconta un messaggio di cambiamento. Non si tratta solamente di un innesto: è un segnale verso i tifosi, verso l’ambiente e verso tutta la struttura del club. Il Milan opta per interventi misurati, costruiti sui tempi giusti, con uno sguardo al bilancio e un occhio alla competitività. Da qui la voglia di inserire un calciatore che ha già accumulato esperienza in Serie A.

Claudio Mancini

Gestione cookie