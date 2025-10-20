Milan, colpo low cost dalla Serie A per gennaio: lo ha chiesto Allegri

Nel corso del 2025 il AC Milan ha cominciato a studiare il mercato invernale con un budget molto contenuto. L’ipotesi è quella di assicurarsi un difensore centrale con un investimento stimato attorno ai 2 milioni di euro, per dare risposta alle richieste di Massimiliano Allegri. La notizia assume rilievo perché il club rossonero in un momento cruciale della stagione cerca stabilità e parametri sostenibili. Le cifre emergono da recenti indiscrezioni che parlano di un’operazione low-cost ma strategica.

Budget mirato e ruolo individuato

Il Milan ha deciso di muoversi in anticipo per la sessione di gennaio. Secondo quanto riferito, l’idea è di mettere sul piatto una cifra attorno ai 2 milioni di euro per Berat Djimsiti, fornendo ad Allegri un rinforzo gradito. La necessità nasce da un reparto che deve essere allungato ulteriormente, e la scelta del budget contenuto indica la volontà della dirigenza di agire con prudenza.

La strategia è chiara: rispettare la sostenibilità economica senza rinunciare a qualità. La fonte indica che il club guarda con attenzione anche a profili in scadenza o a basso costo, in modo da liberare risorse per altre operazioni.

Un messaggio di metodo

Questa operazione racconta un messaggio di cambiamento. Non si tratta solamente di un innesto: è un segnale verso i tifosi, verso l’ambiente e verso tutta la struttura del club. Il Milan opta per interventi misurati, costruiti sui tempi giusti, con uno sguardo al bilancio e un occhio alla competitività. Da qui la voglia di inserire un calciatore che ha già accumulato esperienza in Serie A.