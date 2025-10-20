Milan, nuovo infortunio: salterà il big match con l’Atalanta

L’Atalanta dovrà fare a meno di Giorgio Scalvini per le prossime tre settimane. Il difensore nerazzurro ha riportato una lesione di primo grado al flessore sinistro, come riportato da ‘Sky Sport’. Una brutta notizia per Ivan Juric, che perde uno dei suoi titolari proprio alla vigilia di un calendario fitto, con il big match contro il Milan in programma il 28 ottobre.

Lesione al flessore per Scalvini: salta anche il Milan

Brutte notizie per Ivan Juric: dovrà fare a meno del suo difensore centrale per almeno tre settimane. Gli esami strumentali hanno confermato la diagnosi: lesione di primo grado al flessore sinistro, con i tempi di recupero stimati in circa venti giorni/tre settimane. Un problema muscolare che costringerà Scalvini a saltare non solo il prossimo impegno di campionato, ma anche la delicata sfida contro il Milan al Gewiss Stadium.

L’assenza del classe 2003 pesa, soprattutto in un momento in cui l’Atalanta sta trovando equilibrio difensivo. La speranza è di recuperare Scalvini per l’inizio di novembre, quando il calendario tornerà ad aprirsi con gare decisive in Serie A e in campo europeo.

Scalvini ora sarà costretto a fermarsi per un periodo di recupero prudente, evitando ricadute. L’Atalanta dovrà dimostrare di saper reagire anche senza uno dei suoi uomini più affidabili. L’infortunio di Scalvini apre una nuova emergenza per Juric, ma offre anche l’occasione per misurare la profondità della rosa. La sfida contro il Milan del 28 ottobre sarà un banco di prova per la solidità difensiva nerazzurra.