Milan – Como in Australia? Chivu non ci sta e attacca: “Io non mi sono lamentato…”

Sebbene manchi ancora molto tempo alla sfida di febbraio tra Milan e Como – in programma per il weekend del 7-8 febbraio 2026 – le discussioni intorno al match non si arrestano. Il motivo scatenante è chiaramente la decisione da parte dei vertici del calcio italiano di disputare la sfida non a San Siro, bensì a Perth, in Australia.

La momentanea indisponibilità dell’impianto milanese, occupato dagli eventi olimpici di Milano Cortina 2026, ha portato la Lega Serie A a cercare una soluzione alternativa. L’idea di disputare una gara del massimo campionato italiano non ha portato grande entusiasmo, sia dentro all’ambiente rossonero che altrove. ne ha parlato anche Cristian Chivu, allenatore dei rivali dell’Inter, nel corso delle ultime ore.

Il parere di Chivu su Milan-Como a Perth: messaggio chiaro ai cugini rossoneri

Nel corso della vigilia che precede il big match di Serie A tra Napoli e Inter, Cristian Chivu ha risposto alla domanda riguardante la trasferta australiana in programma per Milan e Como. Il tecnico nerazzurro ha lanciato un messaggio a coloro che tendono a lamentare l’organizzazione di una partita di Serie A all’estero. Queste le dichiarazioni di Chivu alla stampa:

“Ho imparato a non lamentarmi, è uno spreco di energie andare a trovare cose negative. Bisogna trovare punti positivi, io ho fatto un’amichevole in Libia e sono andato contento. Questa è un’opportunità di far diventare il calcio internazionale: sta solo all’allenatore e alla società gestire risorse ed energie. Magari poi si darà qualche giorno di riposo, per me è il miglior lavoro”.

Non vi è dunque una chiara opposizione da parte del tecnico interista a tale metodo di organizzazione di una sfida del campionato italiano, a differenza di altre figure del mondo Milan (Rabiot in primis). Al contempo il messaggio è chiaro: ad una trasferta simile dovrà corrispondere il giusto riposo. Spetterà dunque alla Lega Calcio la corretta organizzazione del pre e post partita che riguarderà la formazione di Massimiliano Allegri.