Milan, contatto Moreo-Gabbia: Rocchi fa chiarezza

Gianluca Rocchi ha difeso la validità del secondo gol di Athekame nel match Milan-Pisa durante l’ultima Open Var su Dazn. Il designatore ha poi etichettato come casuale il contatto tra Gabbia e Moreo, senza bisogno di Var. Le dichiarazioni servono a chiarire i criteri e a spingere per più reti concesse.
Moreo-Gabbia, solo un contatto fortuito
L’episodio che ha portato al 2-1 del Pisa col Milan? “Niente di intenzionale”, dice il capo degli arbitri. Moreo urta Gabbia in modo casuale, senza forza evidente o malizia. Il Var non interviene perché non ravvisa chiarezza per un fallo. Se l’arbitro avesse fischiato, ok. Altrimenti, si procede senza drammi.
Il gol di Athekame era valido? Si: distanza sufficiente, nessun ostacolo al portiere.
Moreo ha commesso fallo su Gabbia? No, contatto casuale e non punibile.
Rocchi richiama tutti: serve più serenità
Le parole del disegnatore:
“Mi rivolgo un po’ a tutti: moderare un po’ i termini, a fine gara e durante le partite. Perché le proteste veementi generano tensione e gli arbitri dirigono bene quando sono sereni”.