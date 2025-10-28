Milan, scelta la formazione anti-Atalanta: decisione inaspettata di Allegri

Massimiliano Allegri ha deciso l’undici che affronterà questa sera l’Atalanta nell’anticipo della nona giornata di Serie A. Si va verso la riconferma di Santiago Giménez, che potrebbe essere preferito ancora una volta a Christopher Nkunku.
Milan, le scelte di Allegri in vista dell’Atalanta
L’occasione persa contro il Pisa brucia ancora in casa Milan, ma i rossoneri sono chiamati al pronto riscatto già stasera con l’Atalanta. La trasferta di Bergamo è sicuramente molto insidiosa, ma il Diavolo vuole dare un ulteriore segnale di ritrovata competitività a tutta la concorrenza.
Per provare a sbancare la New Balance Arena, Massimiliano Allegri potrebbe nuovamente affidare le chiavi del reparto offensivo alla coppia formata da Rafa Leão e Santiago Giménez. Scontata la riconferma del portoghese (a segno nelle ultime due uscite), meno quella del messicano, preferito a Christopher Nkunku. L’auspicio del tecnico livornese è che l’ex attaccante del Feyenoord possa riuscire a sbloccarsi in Serie A.
Milan, un solo cambio per Allegri nell’undici titolare
Anche a causa delle numerose assenze, Allegri dovrebbe effettuare una sola modifica rispetto alla squadra che è scesa in campo dal primo minuto con il Pisa. Fikayo Tomori riprenderà il suo posto nel terzetto difensivo sostituendo Koni De Winter.
Ecco la probabile formazione del Milan:
Maignan
Tomori, Gabbia, Pavlović
Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi
Giménez, Leão