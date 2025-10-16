Milan, Donnarumma si sbilancia: l’ex non si nasconde e stupisce tutti

Dopo mesi di silenzio, Gianluigi Donnarumma torna a parlare del Milan. In un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, il portiere del Manchester City ha espresso ammirazione per il lavoro di Massimiliano Allegri e per l’entusiasmo che si respira attorno ai rossoneri. Le sue parole, arrivate in un momento importante della stagione, hanno subito acceso la discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Donnarumma sorprende tutti: “Milan dalle grandi ambizioni”

Il numero uno della Nazionale Italiana non ha nascosto la sua stima per il club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio.

“Questo è un Milan dalle grandi ambizioni. Scudetto? Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo”

Donnarumma ha sottolineato come la fiducia ritrovata sia uno dei segreti della crescita del gruppo guidato da Massimiliano Allegri, subentrato in estate per riportare solidità e mentalità vincente. L’ex portiere rossonero ha voluto anche mandare un messaggio di rispetto, ricordando quanto il legame con Milano resti per lui “una parte importante del percorso umano e professionale”.

Il Milan e la corsa Scudetto: Donnarumma ci crede

Oltre al valore emotivo, Donnarumma ha analizzato il momento tecnico della squadra, proiettata nella lotta per il titolo.

“Lotta Scudetto? Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo”.

Un riconoscimento pesante, che arriva da un giocatore che conosce bene la pressione di San Siro. Il portiere ha evidenziato il ruolo di giocatori come Christian Pulisic e Luka Modric, simboli di un gruppo tornato competitivo e consapevole dei propri mezzi.

Il Milan, impegnato in Serie A, punta a confermarsi tra le prime posizioni, forte di un progetto tecnico costruito su equilibrio, intensità e fiducia nel lavoro quotidiano.

Da parte di Donnarumma nessuna polemica, solo rispetto e stima verso un club che sembra aver ritrovato la sua identità. Se l’obiettivo è tornare a vincere, la convinzione interna di cui parla il portiere azzurro potrebbe essere l’arma più preziosa.