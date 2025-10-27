Milan, è ufficiale: ottima notizia per i tifosi, succederà molto presto

Grande novità su Dazn in occasione di Milan-Roma. Il big match tra i rossoneri ed i capitolini in programma domenica 2 novembre sarà trasmesso in chiaro sulla piattaforma gratuitamente. Un “regalo” che Dazn farà a tutti gli utenti non ancora registrati.

Milan-Roma per tutti: la mossa di Dazn

Ad oggi, senza considerare quello che potrà accadere nel turno infrasettimanale, giornata in cui il Milan sarà ospite dell’Atalanta a Bergamo e la Roma sarà di scena contro il Verona, a San Siro nel Sunday night in programma il prossimo 2 novembre, si incontrano la prima e la seconda della classe.

Milan-Roma è un grande classico della nostra Serie A e per questa occasione, Dazn ha voluto fare un regalo a tutti gli utenti, sopratutto a quelli non fidelizzati.

Milan-Roma sarà disponibile gratuitamente per tutti, basterà infatti soltanto registrarsi inserendo il proprio indirizzo email per seguire sulla piattaforma il big match della decima giornata di Serie A. Una novità che fa felici i tanti tifosi e i tanti appassionati del nostro calcio, ma c’è un ma. L’opzione sarà disponibile fino ad un tetto massimo di 2 milioni di nuovi utenti.