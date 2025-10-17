Milan-Fiorentina, mossa a sorpresa per Allegri: lo stop di Pulisic cambia tutto

Il Milan affronterà domenica 19 ottobre la Fiorentina a San Siro e per l’occasione un rossonero può tornare titolare, Allegri ci sta pensando seriamente. L’assenza di Christian Pulisic apre la strada al compagno di squadra, che potrebbe agire da centravanti nel nuovo assetto pensato da Massimiliano Allegri. Si tratta di un ritorno decisamente atteso da tutto l’ambiente rossonero.

Milan-Fiorentina: Leao scalpita per rientrare

Il ritorno di Rafael Leao da titolare può concretizzarsi proprio nella sfida di Serie A contro la Fiorentina. Con lo stop di Christian Pulisic, il numero dieci rossonero potrebbe ritrovare la titolarità come centravanti e puntare a ritrovare il gol che manca ormai da tempo.

L’infortunio ha fermato l’attaccante portoghese ad inizio stagione e ora Allegri potrebbe restituirgli un ruolo centrale nell’attacco, affidandogli compiti da finalizzatore e leader offensivo.

L’infortunio e la voglia di riscatto

Leao non gioca titolare dalla gara di Coppa Italia contro il Bari, quando ha segnato il gol del vantaggio al 14’ per poi uscire poco dopo per un problema muscolare.

Il problema muscolare lo ha tenuto fermo per settimane, ma da quando è rientrato non ha ancora inciso. Contro la Juventus c’è stata la prova più lampante. La squadra ha bisogno delle sue accelerazioni e della sua imprevedibilità per ritrovare continuità in campionato.

In una sfida delicata come quella con la Fiorentina, il suo rientro da titolare può fare la differenza. Il Milan ha mostrato limiti realizzativi all’ultima contro la Juventus prima della pausa e il portoghese, se è al 100% mentalmente e fisicamente, può ridare profondità e concretezza all’attacco.

A San Siro, i tifosi aspettano il suo ritorno con impazienza. Leao sa che è il momento giusto per lasciare il segno e dimostrare di essere ancora il faro offensivo del progetto rossonero.