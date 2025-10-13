Milan-Fiorentina, arriva l’ultima ora su Kean: la decisione definitiva dopo l’infortunio

Moise Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa dell’infortunio alla caviglia. La decisione è arrivata in questi minuti, con l’attaccante che rientra a Firenze per il percorso di recupero. In vista di Milan-Fiorentina restano da valutare i tempi, ma lo stop in azzurro apre interrogativi sulle scelte offensive in campionato di Pioli. Le prossime ore serviranno a definire programmi e disponibilità del numero del centravanti.

La decisione: fuori dal ritiro azzurro

Kean ha interrotto gli allenamenti con l’Italia per il dolore alla caviglia e rientra alla base per le terapie. È una scelta prudente, presa per evitare ricadute in un periodo fitto di impegni tra campionato e coppe. Lo staff sanitario monitorerà l’evoluzione giorno per giorno.

Verso Milan–Fiorentina: i tempi e gli scenari

La gara di San Siro si avvicina e la gestione del minutaggio diventa centrale. La Fiorentina valuterà la convocazione solo in caso di risposta positiva agli ultimi test, mentre il Milan prepara un piano gara che tenga conto dell’eventuale assenza. In ogni caso, la priorità resta il pieno recupero.

Cosa cambia per club e Nazionale

Per l’Italia il forfait immediato chiude la finestra di ottobre. Per il club viola il rientro anticipato permette di impostare subito un lavoro personalizzato: protezione dell’articolazione, riduzione dell’infiammazione, ritorno graduale ai carichi. La partita di San Siro chiarirà i tempi, con l’obiettivo di avere Kean al meglio nelle prossime settimane.