Verso Milan-Fiorentina, Pioli trema: le ultime sulla caviglia di Kean

La Fiorentina continua a monitorare le condizioni del proprio attaccante, uscito per infortunio con la Nazionale: la sfida contro il Milan si avvicina

La serata di ieri ha consegnato i tre punti all’Italia del CT Gennaro Gattuso, in seguito alla vittoria ottenuta contro l’Estonia con il risultato finale di 1-3. Il successo degli Azzurri non riapre di certo la possibilità di agguantare il primo posto nel girone per via di una Norvegia che continua a vincere e a tenersi stretto il gradino più alto della classifica, ma lascia ottime speranze di qualificazione ai playoff.

Martedì sera ci sarà infatti la sfida decisiva tra la Nazionale e Israele, che si giocherà a Udine e che potrebbe consegnare matematicamente il secondo posto all’Italia. La mente e le forze dei convocati è proiettata dunque sul match di dopodomani, ma la preoccupazione del CT sulle condizioni di Kean sono un fattore da non sottovalutare.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Kean: cosa trapela in vista dei prossimi impegni

Moise Kean è stato uno dei grandi protagonisti della serata di ieri, nonostante gli appena 15 minuti giocati. Non per scelta tecnica, ma a causa di un infortunio che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo verde undici minuti dopo aver siglato il gol dello 0-1.

Una brutta grana per Gattuso in vista della sfida di martedì, ma probabilmente anche per la Fiorentina. Domenica prossima i viola affronteranno infatti il Milan e l’eventuale assenza del proprio attaccante sarebbe a dir poco determinante. In attesa degli esami strumentali che daranno un quadro più chiaro sulle sue condizioni, Sky Sport ha fornito una prima idea sullo stato fisico di Kean. Stando a quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano, la caviglia di Moise Kean non si sarebbe gonfiata, elemento che lascerebbe escludere lesioni o infortuni particolarmente gravi.

L’azzurro rimarrà dunque con la Nazionale fino a quando non arriveranno i risultati degli esami: Gattuso spera di averlo per la gara contro Israele, ma è molto difficile che Kean riesca a recuperare in tempo. Anche la trasferta contro il Milan è in bilico: i toscani confidano in una distorsione non particolarmente grave che gli consenta di prendere parte alla gara del prossimo weekend, ma saranno i prossimi giorni ad emanare il verdetto finale sulla presenza o meno dell’attaccante nell’elenco dei convocati.