Milan frenato contro l’Atalanta: un rossonero delude più di tutti

Il Milan pareggia per 1-1 contro l’Atalanta in una gara ricca di ribaltamenti di fronte. I rossoneri sono stati autori, tutto sommato, di una buona gara, ma pagano qualche errore di troppo sotto porta.

Atalanta-Milan, la cronaca del match: delude Leao

La gara è iniziata alla grande per i rossoneri, con il gol che sblocca il match al quarto minutosiglato da Samuele Ricci. L’Atalanta prova fin da subito a reagire e spinge con una serie di azioni pericolose prima di trovare il gol del pareggio al minuto 35. Nella ripresa le squadra entrano in campo con un cambio che non è passato inosservato: fuori un deludente Leao e dentro Nkunku.

Il Milan ha il predominio nel gioco soprattutto nella prima parte della seconda frazione, salvo subire un po’ gli attacchi atalantini nel finale. Risulta decisiva, in particolare, una super parata di Maignan su Zappacosta. Da segnalare anche l’uscita dal campo per infortunio di Santi Gimenez.