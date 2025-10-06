Milan, Gabbia rassicura i tifosi: “Continueremo a lavorare per vincere”

Il difensore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha commentato la gara di ieri all’Allianz Stadium e svelto alcuni retroscena.

La Serie A lascia spazio alla sosta per le Nazionali. Il Milan dopo sei giornate chiude a quota 13 punti, mantenendo il secondo posto in classifica dietro Napoli e Roma. Il pareggio casalingo contro la Juventus ha lasciato un pizzico di rammarico nella squadra, ma allo stesso tempo ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto nel reparto difensivo.

In questa cornice, Matteo Gabbia si staglia come emergente. Dopo aver guadagnato spazi sotto la guida di Allegri e con il supporto di Igli Tare, il centrale è percepito non solo come alternativa di riserva, ma come elemento con potenziale di continuità.

Gabbia, leader silenzioso del Milan di Allegri

Gabbia non è solo un nome sulla lista dei convocati: il crescente minutaggio in gare delicate suggerisce un percorso di fiducia reciproca tra lo staff tecnico e il difensore. Ai microfoni di Milan Tv ha commentato il pareggio di ieri contro la Juventus:

“C’è dispiacere perché volevamo vincere. Abbiamo creato molte occasioni per fare gol e vincere, però questo non è successo. Ci sono cose positive che dobbiamo tenere, prendere e continuare a fare, e altre in cui dobbiamo migliorare.”

Ha inoltre elogiato il lavoro tecnico di Allegri sia in fase offensiva che in fase difensiva, svelando che per tutta la squadra non è solo importante vincere, ma anche mantenere inviolata la porta e portare a casa il cleen sheet.

“Quando non prendiamo gol è un elemento di vanto non solo per i difensori, ma tutta la squadra. Dobbiamo mantenere questa nostra caratteristica per continuare a fare del nostro meglio”.

Infine, non sono mancate parole al miele per un suo compagno di reparto: