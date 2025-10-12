Milan, giallo Saelemaekers: quante partite rischia di saltare

L’infortunio del belga è un bel grattacapo per Massimiliano Allegri: il quadro sulle partite che potrebbe saltare Saelemaekers

La pausa per le nazionali è l’occasione perfetta per i vari club per fermarsi a riflettere su quanto dimostrato sul campo fino a questo momento e studiare nuove strategie per affrontare i prossimi impegni. È il caso anche del Milan, reduce da una prima parte di stagione assolutamente positiva come testimoniato anche dai risultati fin qui ottenuti.

Dopo lo stop contro la Cremonese alla prima giornata di Serie A, i rossoneri hanno rialzato la testa e grazie anche agli ultimi interventi sul mercato (con l’arrivo di Adrien Rabiot in primis) hanno ripreso il proprio destino in mano. Nelle sfide successive i ragazzi di Massimiliano Allegri si sono dimostrati coesi e consapevoli delle proprie forze, trovando 4 vittorie – spicca quella contro i campioni in carica del Napoli – e un pareggio.

Saelemaekers infortunato in Nazionale: a rischio la sua presenza in alcuni big match

Al contempo, le sfide internazionali rappresentano sempre un concreto rischio per i calciatori coinvolti, che possono andare incontro a problemi fisici di vario genere. Nel caso dei giocatori rossoneri, tale sorte è toccata ad Alexis Saelemaekers: il laterale belga è stato infatti costretto al cambio durante la gara contro la Macedonia del Nord per via di un problema muscolare.

Lo staff tecnico del Milan dovrà dunque studiare piani alternative per sopperire all’assenza di Saelemaekers, che rischia di doversi fermare per circa un mese. I più ottimisti confidano in un suo rientro anticipato tra un paio di settimane, ma Allegri non vuole rischiare di forzare il ritorno in campo del suo calciatore per evitare ulteriori ricadute.

Saelemaekers potrebbe dunque tornare in campo dopo la sosta di novembre, giusto in tempo per il derby contro l’Inter. Le gare che il belga dovrebbe saltare sarebbero dunque 5: è praticamente sicura la sua assenza contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, molto difficile vederlo anche per quelle contro Roma e Parma.