Milan, Gimenez un caso? Arrivano le difese, ma il dato parla chiaro

Tra poche ore il Milan aprirà l’ottavo giornata di Serie A contro il Pisa. Allegri ritrova un pezzo importante nel suo scacchiere offensivo, Christopher Nkunku. Il francese, però, dovrebbe almeno inizialmente accomodarsi in panchina, per fare spazio alla coppia del momento Leao-Gimenez. Proprio sul messicano ha parlato Stefano Borghi, elogiando le qualità del 7 rossonero.

“L’ingresso di Gimenez ha cambiato Leao”, parole nette del giornalista

Il portoghese è stato l’assoluto protagonista nella vittoria casalinga contro la Fiorentina. Una doppietta che lo proietta ancora di più come nuovo 9 del diavolo. Una doppietta che, però, secondo il giornalista Stefano Borghi sul suo profilo Youtube, è merito anche di Santiago Gimenez.

Il messicano è entrato nel secondo tempo, prendendosi il ruolo di centravanti e riportando Leao sulla fascia. Un ingresso decisivo sia per la rete da fuori da fuori area del portoghese che per il rigore della vittoria conquistato proprio dal Bebote e trasformato dal 10 rossonero. Insomma, Allegri ha il suo centravanti, al quale però manca un dettaglio importante.

Gimenez sempre più centrale, ma il gol manca da parecchio

È stato oggetto di mistero per tutta la sessione di calciomercato estiva, con continue voci sul suo futuro sempre più lontano da Milano. E invece è rimasto alla corte di Allegri rivelandosi addirittura utile più di tutti. Prima l’infortunio di Leao, poi quello di Pulisic, hanno aiutato il Bebote ad entrare sempre di più nei pensieri di Max.

Contro la Fiorentina è stato decisivo con il rigore conquistato e poi trasformato dal portoghese e che ha fatto volare il diavolo al primo posto. I movimenti sono giusti così come l’aiuto alla squadra. Unica cosa che manca è il gol, dettaglio abbastanza importante per un attaccante. Pur avendo segnato in Coppa Italia contro il Lecce, Gimenez non trova la rete in campionato da ormai 510 minuti dalla doppietta al Bologna dello scorso maggio. E stasera tocca al Pisa, nella speranza per Allegri di trovare finalmente il bomber che cercava in estate.