Milan, Ibra si sbilancia sullo scudetto: ecco cos’ha detto lo svedese

Le parole di Zlatan Ibrahimović hanno fatto riscaldare l’ambiente rossonero: sullo scudetto, il 44enne la pensa così

La Serie A va in archivio per la seconda volta in questa stagione, a causa degli impegni delle Nazionali: a proposito, il CT Gattuso ha deciso di convocare il difensore rossonero Matteo Gabbia in occasione delle sfide con Estonia e Israele. Nel frattempo Allegri sta lavorando con la restante parte del gruppo non convocata dalle rispettive Nazionali. Focus chiaramente rivolto al match con la Fiorentina del 19 ottobre.

Intanto i supporters del Diavolo si godono l’ottimo momento della loro squadra, terza in classifica e a sole due lunghezze dal primo posto occupato da Napoli e Roma. Nell’ultimo turno, i rossoneri erano usciti con l’amaro in bocca dal match dello Stadium con uno 0-0 contro la Juventus pieno di rimpianti, soprattutto per le diverse occasioni sprecate. Sembrerebbe dunque essere tornato l’entusiasmo a Milanello e proprio di ciò ha parlato Ibrahimović.

Ibra crede nello scudetto

Zlatan Ibrahimović ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando vari punti passati, presente e anche futuri. Dopo aver vinto due scudetti col Milan da giocatore nel 2011 e 2022, lo svedese vorrebbe vincerne uno da dirigente, tanto da dichiararlo apertamente:

Se ci credo? Sì, dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, è un lavoro di team.

L’ottimo mercato messo a segno dal Diavolo sta dando i suoi frutti specialmente a centrocampo con Modrić e Rabiot. Una rosa profonda in tutti i reparti, difesa praticamente impenetrabili con solo 3 reti subite e il vantaggio rispetto alle avversarie di non disputare le Coppe Europee: aspetti che nel precedente campionato sono stati decisivi e hanno permesso al Napoli di laurearsi campione d’Italia.

Nella lotta al titolo bisognerebbe battere le dirette concorrenti, anche se su questo aspetto Ibra è stato categorico:

Non guardo gli altri, ma non per arroganza, perché se dipendo dagli altri vuol dire che non sono abbastanza forte. Devo diventare forte io e gli altri devono guardare me.

“Chivu non deve vincere”, l’avvertimento di Zlatan

Il Senior Advisor rossonero ha poi risposto a una domanda della rosea in cui gli veniva chiesto un parere sull’attuale tecnico dell’Inter Cristian Chivu. Lo svedese ha elogiato il rumeno, ma ricordando la sana rivalità:

Lo conosco dai tempi dell’Ajax. Era una squadra di talenti, lui era il più maturo. Avanti mentalmente e come persona. È stato un campione, come allenatore è presto per giudicare, gli mando un in bocca al lupo ma non deve vincere.

Un piccolo assaggio del derby del 23 novembre che entrambi hanno vissuto in passato da calciatori e adesso sotto una nuova veste.

Ibra ha anche approfittato della lunga chiacchierata per spiegare le mansioni del suo ruolo dirigenziale, presenza voluta fortemente dal presidente Cardinale: