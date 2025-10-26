Milan, il retroscena su Allegri: spunta una frase negli spogliatoi dopo il Pisa

Dopo la sconfitta contro la Cremonese all’esordio in campionato, il Milan non si è poi fermato e ha continuato a macinare punti. Il pareggio a San Siro contro il Pisa, però, lascia lo stesso sapore di una sconfitta. I rossoneri hanno conquistato sette punti contro Napoli, Juventus e Fiorentina negli ultimi tre turni di campionato, l’obiettivo era restare in vetta. Massimiliano Allegri, però, predica calma e chiede massima concentrazione.

Allegri chiede calma: la chiave è l’equilibrio

Il Milan si appresta ad affrontare una settimana molto complicata: prima la trasferta a Bergamo nel turno infrasettimanale, poi la sfida casalinga contro la Roma. Due scontri diretti importanti, da affrontare con l’atteggiamento giusto. Il pareggio a Pisa non deve creare allarmismi, questo è quello che chiede Max Allegri. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico toscano avrebbe chiesto alla squadra di non entusiasmarsi troppo per le vittorie e di non abbattersi per i risultati negativi. Per andare in Champions League, serve equilibrio.

Sognare in grande, per il momento, non sarebbe produttivo. Allegri è consapevole della concorrenza in campionato e non vuole mettere pressione ai suoi.