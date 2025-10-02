Milan, La Russa spiazza tutti sul tema stadio: spunta una clamorosa ipotesi

Ignazio La Russa ha esposto uno scenario molto particolare riguardante il tema stadio: le dichiarazioni del Presidente del Senato

Dopo una lunga e sofferta discussione, il Consiglio del Comune di Milano ha dato il proprio via libera alla cessione dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Uno step fondamentale per quello che sarà il futuro del calcio delle due milanesi e del movimento italiano in generale.

La necessità di rendere moderno un impianto storico come il Meazza era sotto gli occhi di tutti. Al contempo, i due club intendono compiere passi in avanti per la costruzione di un nuovo impianto, in linea con gli stadi delle grandi società europee.

Parla La Russa: spunta un’ipotesi sul nuovo stadio di San Siro

La discussione sullo stadio di San Siro e sul futuro dell’attuale impianto è al centro del dibattito politico e sociale da diverse settimane. Anche importanti cariche dello Stato si sono espresse riguardo un asset fondamentale per il Paese, fornendo il proprio punto di vista sulle mosse da mettere in atto negli anni a venire.

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato a parlare di San Siro alla luce delle decisioni prese dal Consiglio Comunale. La Russa, intervistato da La Repubblica, ha presentato una propria idea innovativa che potrebbe intrecciarsi con le prossime mosse di Milan e Inter. Queste le sue dichiarazioni nel corso dell’intervista: