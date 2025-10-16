Milan, la situazione di Pulisic preoccupa: l’infortunio fa davvero tremare i tifosi

Da quando Christian Pulisic è arrivato al Milan, il suo impatto si è visto non solo in campo, ma anche nei risultati. Ogni volta che l’americano è assente, la squadra ne risente. I dati mostrano un quadro chiaro: dal 2023/24 a oggi, il Milan ha giocato sei partite di campionato senza il suo numero 11, ottenendo una sola vittoria. Un segnale che conferma quanto la presenza dell’americano sia cruciale nel sistema rossonero. Il club è perciò seriamente irritato per quanto accaduto nell’amichevole con la nazionale.

I dati parlano chiaro: Pulisic fa la differenza

Come sottolineato, dal 2023/24 ad oggi Pulisic ha saltato sei gare di campionato. In queste il Milan ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte.

Un quadro che mette in luce l’importanza tattica e mentale dell’americano. Con lui in campo, il Milan mostra un’altra velocità, soprattutto nella fase offensiva. Le sue giocate tra le linee e la capacità di incidere nei momenti chiave hanno spesso cambiato l’inerzia delle partite.

Pulisic è diventato rapidamente uno degli elementi più affidabili del gruppo. La sua duttilità consente ad Allegri di variare modulo senza perdere equilibrio.

La condizione del rossonero resta dunque una priorità per il Milan, che punta a riaverlo al meglio per la ripresa del campionato. In vista della prossima sfida con la Fiorentina, la sua disponibilità potrebbe cambiare il volto dell’attacco rossonero.

Per Allegri e per i tifosi, l’eventuale ritorno di Pulisic rappresenterebbe più di una buona notizia: sarebbe la garanzia di un Milan più dinamico, convinto e ambizioso.