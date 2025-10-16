Colpaccio record in casa Milan: affare da ben 40 milioni di euro

Il Milan ha annunciato il rinnovo con il suo storico sponsor Emirates, un’intesa che segna un nuovo record economico per il club. L’accordo, confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, prevede un progressivo aumento dei ricavi fino a 40 milioni di euro all’anno, grazie ai bonus previsti. Con questa operazione, il club rossonero consolida la propria posizione tra le società più forti d’Europa sul piano commerciale, con un impatto significativo sui conti della stagione 2025/26.

I dettagli dell’accordo con Emirates

Il legame tra Milan ed Emirates prosegue con numeri in crescita. Il nuovo contratto porta un incremento importante rispetto alla passata stagione. Dai 20/25 milioni della scorsa stagione si è passati agli attuali 30. Dal 2026/27 diventeranno 35. Possono salire a 40 milioni grazie ai bonus.

Si tratta di un salto notevole che rafforza la stabilità economica del club e consente al Milan di scalare la classifica europea dei ricavi da sponsor. Già dal prossimo anno, i rossoneri saranno il club italiano con i maggiori introiti derivanti da una singola partnership commerciale.

Un segnale di forza per il futuro

Il rinnovo con Emirates rappresenta molto più di un accordo economico. È il simbolo della crescita di un progetto aziendale e sportivo consolidato. Sotto la guida di Giorgio Furlani, l’area commerciale del Milan ha saputo valorizzare l’immagine globale del brand, continuando a generare fiducia nei partner storici.

La collaborazione con Emirates resta una delle più durature del calcio europeo e si rinnova in un momento di rilancio per il club. Dal prossimo anno il Milan occuperà il primo posto in classifica per ricavi dello sponsor.

L’impatto sui conti e sul progetto sportivo

Con l’aumento dei ricavi da sponsorizzazione, il Milan potrà contare su nuove risorse per sostenere la crescita del settore sportivo e infrastrutturale. L’accordo rafforza anche la visibilità internazionale del club, grazie al marchio Emirates presente sulle maglie e nelle campagne globali.

Un passo importante per mantenere competitiva la squadra di Massimiliano Allegri nella Serie A 2025/26, in attesa delle prossime mosse sul fronte commerciale e tecnico.

Il rinnovo con Emirates consolida la solidità economica del Milan e conferma la strategia di continuità voluta dalla dirigenza. Un accordo che unisce tradizione, visione e stabilità, riportando il club rossonero ai vertici d’Europa anche fuori dal campo.