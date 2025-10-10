Milan, l’addio di Maignan è certo: spunta un opzione che preoccupa

Maignan serio

Il futuro di Mike Maignan sarà certamente lontano da Milano. Il club rossonero cosi valuta già alcune opzioni per il futuro della porta.

Il Milan ha attuato una vera e propria rivoluzione nell’ultima sessione di mercato ma non è finita del tutto. Il club rossonero ad esempio ha alcune situazioni da risolvere e nelle prossime sessioni potrebbe intervenire nuovamente e drasticamente sul mercato. Da risolvere ad esempio la situazione relativa al portiere e al caso riguardo il capitano Mike Maignan.

Il giocatore francese ha il contratto in scadenza a giugno ed è ormai certo che le parti non rinnoveranno il suo contratto. Si lavora cosi ad una soluzione che accontenti entrambe le parti e non è esclusa un’opzione a sorpresa. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato del futuro di Maignan ed ha aperto ora ad una possibilità abbastanza a sorpresa.

Mercato Milan, annuncio a sorpresa su Maignan

Attraverso il suo consueto podcast sul canale Youtube di Fabrizio Romano il giornalista Matteo Moretto ha parlato cosi spegnendo ogni speranza da parte dei tifosi: “Ve l’ho detto già tante volte e ve lo ribadisco, le trattative per il rinnovo di Maignan – in scadenza a Giugno 2026 – sono ferme. Si è entrati in una fase di stallo dopo che il Milan ha preso tempo” ha detto il giornalista ricordando ciò che è accaduto in tempi recenti.

Maignan Milan
Mercato Milan, annuncio a sorpresa su Maignan (Lapresse) SpazioMilan

Successivamente poi ha dato altre indicazioni sul futuro del giocatore: “Più passa il tempo e più diventa preoccupato che Maignan rinnovi il contratto. Si avvicina la finestra di gennaio e la sensazione è che Maignan possa andare via a gennaio sotto compenso o andar via a parametro zero. Ad oggi è la situazione che ci risulta”, chiudendo cosi alle speranze su rinnovo.

