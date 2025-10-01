Milan, l’ex rossonero rimpiange tutto: “Il posto sbagliato al momento sbagliato”

Una vecchia conoscenza del Diavolo non nasconde la propria delusione per il periodo passato in rossonero: i ricordi del calciatore

Sotto la spinta emotiva di un ambiente radicalmente rinnovato, il Milan di Massimiliano Allegri arriva al mese di ottobre da capolista. Eccezion fatta per il primo inciampo stagionale alla prima di Serie A contro la Cremonese, il Diavolo ha inanellato quattro successi consecutivi, che gli consentono di guidare la classifica al fianco di Roma e Napoli.

L’ultima fragorosa vittoria contro i partenopei campioni in carica ha ulteriormente dato la carica al Milan, che conta di dare il massimo per tutta la stagione dando seguito al processo di crescita avviato. È di certo presto per giungere a conclusioni, ma l’inizio lascia ben sperare tifosi e dirigenza, che continuano a guardare all’obiettivo di ritornare in Champions League il prima possibile.

La delusione dell’ex Milan: “Non ero al top, ma ho ricordi bellissimi”

Se l’umore della piazza è altissimo per il momento vissuto, ricordi agrodolci avvolgono le parole di un ex calciatore rossonero. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sergiño Dest ha parlato della sua breve parentesi italiana vissuta con la maglia del Milan.

Il laterale statunitense conserva ottimi ricordi per quanto riguarda l’ambiente e la città di Milano, nella quale ha vissuto nel corso della stagione 2022/23, quella successiva alla vittoria del 19° Scudetto. Di diverso avviso è invece la valutazione fatta da Dest su quanto dimostrato in campo: nel corso della sua esperienza in rossonero, il classe 2000 ha dovuto fare i conti con diverse problematiche fisiche che lo hanno portato a racimolare appena 14 presenze.

Nonostante ciò, il ricordo di Dest rimane positivo. Il calciatore ha inoltre parlato del suo rapporto con Stefano Pioli, allenatore del Diavolo durante la sua parentesi rossonera: di seguito un estratto dell’intervista.