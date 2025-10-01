Verso Juventus-Milan, Allegri nei guai: pronta una mossa a sorpresa

Si avvicina sempre di più il ritorno di Allegri allo Stadium, intanto l’assenza di un giocatore potrebbe stravolgere la formazione titolare

Il giorno di Juventus-Milan, domenica 5 ottobre, è una data fondamentale per tutti gli appassionati di questo sport. Non ci saranno solo due delle squadre più in forma di quest’inizio di campionato, ma anche il confronto tra Massimiliano Allegri ed il suo passato, la Juventus, nello stadio che è stata la sua casa per otto lunghi anni, lo Juventus Stadium.

Uscendo un attimo dall’incredibile aura che sprigiona questa gara, la formazione del Milan potrebbe nascondere una sorpresa particolare. I rossoneri, reduci dall’importantissima vittoria contro il Napoli, sono chiamati a dare un’altra prova di forza, motivo per cui ogni scelta si porterà con sé una grande responsabilità. Allegri però non è un allenatore che si fa intimidire dal peso delle partite, e sarà chiamato ad inventarsi una soluzione particolare vista l’assenza di un titolare.

Milan, la formazione di Allegri potrebbe stupire tutti

Com’è già noto, Pervis Estupinan non giocherà Milan-Juventus. Il giocatore, nella gara contro il Napoli, ha rimediato un’espulsione che gli è costata una giornata di squalifica, da scontare nel match contro la Juventus. L’allenatore del Milan, in questi giorni di allenamento a Milanello, sta pensando ad un modo per sopperire all’assenza dell’ecuadoregno.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il tecnico sta riflettendo su due soluzioni. La prima, quella più logica, sarebbe di affidarsi a Davide Bartesaghi, la riserva designata in quel ruolo. Mentre la seconda, rappresenterebbe una soluzione ancora inedita per questa stagione, spostare Saelemaekers a sinistra e far esordire dal primo minuto Zachary Athekame. Per ora sono forti queste due ipotesi ma solamente poco prima del match conosceremo la decisione finale di Allegri.