Milan, nuovo allarme per Allegri: emergenza a sinistra

Il tecnico rossonero deve gestire una nuova emergenza infortuni, dopo Saelemaekers si aggiunge un nuovo dubbio in formazione.

Non solo la fascia destra preoccupa il Milan. Dopo il problema muscolare di Saelemaekers, anche sulla corsia opposta si accende una spia d’allarme. Una nuova tegola per Allegri che in questa sosta per le Nazionali deve gestire più di un problema.

L’infermeria in questa pausa torna a riempirsi. Contro la Fiorentina potrebbero esserci stravolgimenti di formazione e il tecnico dovrà ad affidarsi a chi ha avuto poco spazio nel corso di questa prima frazione di campionato.

Milan, nuovo problema per Allegri?

Durante l’amichevole dell’Ecuador, Pervis Estupinan è stato costretto ad abbandonare il campo al 44’ del primo tempo per una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata in un contrasto con l’ex juventino Timothy Weah. Il laterale rossonero ha provato a stringere i denti e rientrare dopo le prime cure, ma il dolore lo ha costretto a fermarsi definitivamente prima dell’intervallo. L’episodio ha destato preoccupazione, anche se dall’Ecuador filtrano segnali moderatamente positivi.

Le prime valutazioni non parlano di lesione, e lo staff medico della nazionale sudamericana ha preferito trattenere Estupinan nel ritiro, segno che la situazione appare gestibile. L’obiettivo è recuperarlo in tempo per l’amichevole contro il Messico, in programma mercoledì alle 4.30 italiane. Un test che servirà a capire se il giocatore potrà tornare a Milano già in condizioni accettabili per essere convocato contro la Fiorentina.

A differenza di Saelemaekers, rientrato anticipatamente per sottoporsi agli esami al centro sportivo rossonero, l’ex Brighton resta dunque in Sudamerica con la speranza di un recupero rapido. Tuttavia, la prudenza è d’obbligo: Allegri e lo staff del Milan valuteranno con attenzione i referti e lo stato della caviglia non appena il giocatore rientrerà in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Bartesaghi si prepara: un’altra occasione per il classe 2005

In caso di forfait, la soluzione più probabile porta il nome di Davide Bartesaghi, giovane terzino classe 2005 già schierato titolare contro la Juventus prima della sosta. Il tecnico lo apprezza per equilibrio e applicazione, e la partita di Torino ha confermato la sua crescita.

Nel frattempo, Bartesaghi continua a farsi notare anche in azzurro: è stato tra i protagonisti della netta vittoria per 4-0 dell’Italia Under 21 sulla Svezia e tornerà in campo martedì contro l’Armenia. Prestazioni che testimoniano la sua maturità nonostante la giovanissima età e che potrebbero convincere Allegri a dargli nuova fiducia anche in campionato.