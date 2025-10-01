Milan, occhio alla Juve: il bianconero esce in lacrime a pochi giorni dallo scontro diretto

Arrivano notizie che interessano anche ai rossoneri in prima persona: un calciatore della Vecchia Signora ha lasciato il campo in lacrime

Nonostante la mancata partecipazione alle competizioni europee della stagione 2025/26, arrivano aggiornamenti che riguardano il Milan in maniera diretta anche dalla notte di Champions League di quest’oggi.

Gli occhi di Massimiliano Allegri e del suo staff erano infatti sulla gara odierna tra Villarreal e Juventus, sfida valevole per la seconda giornata della League Phase della principale competizione europea. Il particolare interesse del Diavolo nei confronti della sfida odierna è strettamente legata al prossimo impegno dei rossoneri, che domenica sera affronteranno proprio la Juventus nel posticipo delle 20:45.

Stop per un calciatore della Juve: esce in lacrime, salta il Milan?

Una sfida contro il proprio passato dunque per Allegri, che dovrà tenere conto di quanto espresso dai propri ex giocatori nella trasferta spagnola di quest’oggi. I bianconeri rientrano a Torino con il bottino di un punto per via del 2-2 conclusivo. decisivo il gol dell’ex Renato Veiga allo scadere, che di fatto annulla la rimonta juventina ad opera di Conceiçao e Gatti.

La sfida contro il Villarreal lascia tuttavia alcuni strascichi ai bianconeri, che oltre alla stanchezza fisica dovranno tener conto anche di un infortunio. Dopo appena 14 minuti di gioco infatti, Juan Cabal si è accasciato per terra per via di un problema alla coscia. L’ex Verona ha quindi dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il campo in lacrime. Da definire l’entità dell’infortunio di Cabal, che con ogni probabilità non prenderà parte alla sfida contro il Milan.