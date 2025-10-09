Milan, ora Leao rischia davvero: due insidie in squadra per il portoghese

Momento non semplice per Rafael Leao, che adesso rischia davvero di finire relegato in panchina. Al Milan ci sono due rossoneri che lo insidiano.

Il Milan ha vissuto una prima parte di stagione decisamente positiva. Dopo l’inatteso K.O. a San Siro contro la Cremonese alla prima giornata di campionato, il Diavolo ha cambiato marcia. Cinque vittorie di fila tra Serie A e Coppa Italia, seguito dal pareggio all’Allianz Stadium con la Juventus, che non può comunque essere definito un risultato negativo.

C’è, però, qualcuno che non sta brillando nonostante l’ottimo momento della sua squadra: Rafael Leao. L’asso portoghese ha iniziato la stagione andando a segno in Coppa Italia con il Bari. Nella stessa partita, però, è arrivato un infortunio al polpaccio che lo ha messo out per diverse settimane. Il numero 10 rossonero è rientrato nei due big match contro Napoli e Juventus, con prestazioni tutt’altro che positive. Adesso il posto da titolare è davvero a rischio.

Leao, il Milan ti scivola via: Gimenez e Nkunku rischiano di farlo sedere in panchina

Come emerso ieri, dopo il fischio finale della gara con la Juventus e dopo le due grandi occasioni sciupate da Leao, c’è stato un duro confronto tra Allegri e il portoghese negli spogliatoi. Nessuna rottura, ma una strigliata che si spera possa far fare lo switch all’ex Lille. Le enormi qualità di Leao sono sotto gli occhi di tutti, ma ad essere sotto gli occhi di tutti è anche un atteggiamento troppo spesso poco professionale.

Il portoghese non sembra mai dare il 100%, con il posto in panchina che rischia di diventare un habitue. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la condizione di Gimenez e Nkunku sta crescendo giorno dopo giorno. A differenza di Leao, sia il messicano che il francese stanno conquistando sempre di più Allegri, che ora potrebbe vedere entrambi più avanti nelle gerarchie.

Con Pulisic sicuro di una maglia da titolare, sono in tre a giocarsi un posto. Seppur inizialmente non fosse scoccata la scintilla, adesso Gimenez sta iniziando a convincere Allegri grazie alla sua grinta e alla sua fame di gol. Sensazioni positive anche da Nkunku, che ha colpi da top player come pochi altri in squadra.

Per la prima volta, dunque, Leao ha una concorrenza molto fitta. Se il suo rendimento non dovesse migliorare, Allegri non si farebbe troppi problemi a lasciarlo ancora in panchina. Ora c’è la sosta, con Leao impegnato con il suo Portogallo. Al rientro tutti auspicano in un cambio radicale.