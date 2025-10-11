Milan, out un rossonero: emergenza per Allegri

Brutte notizie per Max Allegri: il giocatore rossonero ha rimediato un infortunio in Nazionale

Come ogni sosta Nazionali che si rispetti, immancabili gli infortuni. Questa volta, il Milan è caduto nella famosa trappola che da sempre ha spaventato le società e adesso le pessime notizie giunte dai vari ritiri hanno fatto scattare un piccolo segnale d’allarme a Milanello.

La scorsa settimana nel sesto turno, ultimo prima dell’attuale sosta, il Diavolo aveva pareggiato con la Juventus: match pieno di rimpianti, dal rigore fallito di Pulisic passando per gli errori sotto porta di Leao. Un punto che aveva lasciato l’amaro in bocca, ma permettendo alla formazione meneghina di mantenere il terzo posto, a sole due lunghezze dalla vetta occupata da Napoli e Roma.

Adesso focus rivolto alla gara con la Fiorentina del 19 ottobre, in attesa di capire la condizione degli infortunati. A preoccupare Pervis Estupiñán uscito malconcio da USA-Ecuador, ma attenzione al nuovo forfait.

Milan, si ferma Saelemaekers

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali del Belgio, Alexis Saelemaekers avrebbe rimediato un infortunio muscolare. Se gli esami strumentali dovessero confermare le sensazioni iniziali, si tratterebbe di uno stiramento e dunque il 26enne sarebbe indisponile per il match di San Siro contro la Fiorentina.

Per il belga adesso previsto il rientro in Italia, così da capire meglio l’entità dell’infortunio, con Allegri che vorrebbe averlo a disposizione il prima possibile. Perdita amplificata dalle ottime prestazioni dell’ex Roma nelle ultime uscite, non a caso ha già segnato un gol al Napoli e offerto due assist, uno a Modrić nel successo col Bologna in campionato e l’altro a Nkunku nel 3-0 lombardo al Lecce in Coppa Italia.

Al posto di Saelemaekers, chance a Zachary Athekame arrivato in estate dallo Young Boys e desideroso di incidere: fino ad ora però solo minuti 59 giocati dallo svizzero.