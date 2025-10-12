Milan, Pardo avverte Allegri: “Ora ha un problema”

Il telecronista è intervenuto sul momento del Milan e sui fattori che incideranno di più in casa rossonera nel corso della stagione: le dichiarazioni di Pardo

Nel bel mezzo della sosta per i match internazionali, il Milan può guardare con grande fiducia al futuro al netto di quanto dimostrato in questo primo scorcio della stagione 2025/26.

I rossoneri si trovano infatti al terzo posto in classifica, ad appena due lunghezze dalla prima posizione occupata dalla coppia Roma e Napoli. Al contempo, il Diavolo può vantare una vittoria proprio contro i partenopei, sconfitti per 2-1 tra le mura amiche di San Siro: un risultato che ha dato ulteriore linfa ad una formazione che appariva in forte ripresa dopo il KO contro la Cremonese all’esordio in campionato.

Pardo commenta le mosse del Milan: “Allegri ha un grande compito”

Le prestazioni e il rendimento in crescendo degli uomini di Massimiliano Allegri sono sotto gli occhi di tutti e poter osservare il momento dei vari club di Serie A a bocce ferme consente di mettere in mostra quanto di buono fatto fin qui dal Milan. Ne ha parlato anche Pierluigi Pardo il quale, intervenuto nel corso del Festival dello Sport 2025 a Trento si è soffermato sul caso Leao.

Il portoghese non è stato uno dei protagonisti in questa prima frazione di stagione per via di un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per diverso tempo. Adesso Leao sembra ristabilito, ma servirà trovargli la giusta posizione in campo: rispetto all’anno scorso il modulo del Milan e cambiato e Allegri intende utilizzarlo più come centravanti che come ala sinistra. Queste le dichiarazioni di Pardo sul Milan e sull’inserimento di Rafael Leao: