Milan-Pisa, la moviola non ha dubbi: “Il gol era da annullare”

Questa mattina il Corriere dello Sport parla ovviamente anche della partita di ieri sera. In particolare però, al di là delle prestazioni, c’è un approfondimento sulla moviola della serata. Secondo il quotidiano, il gol di Leao del primo tempo andava annullato per la posizione di fuorigioco di Pavlovic, che non può considerarsi passiva. L’altro episodio dubbio invece, il placcaggio di Moreo su Gabbia in occasione del gol di Nzola, resta tale. Contatto evidente ma decisione di campo.

News Milan, secondo la moviola il gol di Leao è irregolare

La tendenza negli ultimi tempi, sulle conclusioni dalla distanza, è quella di far giocare sui fuorigioco considerati passivi, ovvero che non interferiscono con un’eventuale giocata del portiere. Soprattutto se questi riesce comunque a vedere il pallone e a muoversi quindi con i tempi giusti. Secondo l’analisi però del Corriere, in questi casi parliamo di una situazione leggermente diversa, perché Pavlovic si muove verso il pallone e tenta di colpirlo. La posizione quindi non può essere considerata passiva e, di conseguenza, il gol era da annullare.

Milan, moviola: i tanti episodi che lasciano ancora dei dubbi

Quello di ieri non è il primo e, molto probabilmente, non sarà nemmeno l’ultimo. L’episodio del gol di Leao, da annullare secondo molti, regolare per qualcun altro, è solo uno dei tanti che ogni weekend condizionano le nostre partite e la nostra Serie A.

Solo rimanendo sul Milan e su San Siro, basti pensare al rigore di settimana scorsa con quell’intervento su Gimenez, ma anche al clamoroso rigore negato a Nkunku nel match contro il Bologna di settembre. Insomma, le polemiche ci sono e ci saranno sempre. Vedremo se al termine di questa giornata arriveranno nuove direttive dalla squadra arbitrale che possano chiarirci un po’ le idee.