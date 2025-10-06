Milan, prestazione di Leao sottotono: l’ex difensore si schiera dalla sua parte

L’ex rossonero si schiera dalla parte dell’attaccante finito nel mirino delle critiche dei tifosi: i dettagli.

Il pareggio di ieri contro la Juventus, lascia spazio a non poche polemiche in casa Milan. Dal rigore sbagliato di Pulic, alle prestazioni sottotono di tutta la squadra: tutti sono sotto accusa (o quasi).

Allegri in conferenza è stato chiaro, c’è bisogno di costanza e determinazione per lavorare e fare di tutto per riconquistare un posto in Champions. Sotto i riflettori è finita anche la prestazione di Leao, non la sua migliore, colpa anche del fatto che ha ritrovato la sua forma fisica da poco.

Milan, Leao sotto tono? Parla l’ex rossonero

In un momento in cui le prestazioni di Rafael Leao suscitano giudizi contrastanti, l’ex difensore Alessandro Florenzi, ospite a Sky Calcio Club, ha deciso di prendere posizione. L’ex rossonero ha condiviso è stato compagno di squadra e ne ha elogiato il talento portoghese, definendolo “non un giocatore normale”, e ha chiarito come Allegri dovrà trovargli un ruolo preciso all’interno della squadra.

“Con Pioli al Milan è cresciuto tanto, però aveva una squadra che giocava per lui. Ora Allegri dovrà trovargli un posto. Per me Rafa non è un giocatore normale, ma è uno davvero forte: solo che anche Leao non ha ancora capito quanto è forte…”.

Florenzi ha voluto mettere in evidenza che, pur con i suoi momenti di difficoltà e le critiche mediatiche, Leao incarna un potenziale che va gestito con rispetto e visione strategica.