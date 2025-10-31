Milan-Roma, chi gioca in attacco? Il piano di Allegri

Il Milan vuole continuare a sognare in grande e mette subito nel mirino la prossima gara di campionato. Domenica sera alle ore 20.45 i ragazzi di mister Allegri scenderanno in campo in occasione della super-sfida della 10ª giornata di Serie A contro la Roma. Per farsi trovare pronti ad un appuntamento del genere, Allegri e il suo staff sono al lavoro e alla ricerca della chiave giusta per battere la Roma. Per il match, il tecnico livornese ritroverà Rafael Leao, che ha smaltito l’infiammazione all’anca e sarà regolarmente arruolabile, ma è da decidere il suo partner.

Allegri studia la formazione: cosa cambia con gli ultimi aggiornamenti

Il portoghese dovrebbe partire dal primo minuto a guida dell’attacco del Diavolo ma, qualora dovessero sopraggiungere imprevisti in fase di rifinitura, Allegri vuole studiare ogni possibilità. Al suo fianco il favorito per partire dall’inizio, secondo Sky Sport, è Nkunku, che troverebbe minuti importanti dopo i pochi sprazzi di Milan vissuti fin qui.

Se Allegri dovesse decidere di iniziare la sfida contro la Roma con il tandem Leao-Nkunku, servirebbe modificare qualcosa nelle idee della formazione. A farne le spese sarebbe Samuele Ricci, con Loftus-Cheek che occuperebbe la sua tradizionale posizione da mezzala.

L’alternativa: Nkunku in panchina e Loftus in attacco

C’è però anche un’altra soluzione a disposizione di Allegri. Sky riporta di un’ulteriore possibile riflessione per Allegri: considerando infatti il mancato recupero di Pulisic e Gimenez per il match, il tecnico potrebbe anche scegliere di tenersi un cambio offensivo in panchina e schierare Loftus-Cheek come sottopunta alle spalle di Leao, con Ricci ancora titolare a centrocampo e Nkunku in panchina.

Chi giocherà in attacco contro la Roma? L’opzione in vantaggio è quella che vede Leao accanto a Nkunku.

Chi giocherà a centrocampo contro la Roma? In caso di tandem Leao-Nkunku in attacco, Loftus-Cheek giocherebbe da mezzala con Ricci in panchina.