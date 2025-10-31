Ultim’ora Milan, Allegri esulta: il big recupera e ci sarà contro la Roma

Ottime notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei membri della rosa sono di conforto per il tecnico rossonero, che ritrova Rafael Leao in vista dei prossimi impegni. Il portoghese veniva da un’infiammazione all’anca, ma nella giornata di oggi si è regolarmente allenato in gruppo. Una notizia importante per il Diavolo, che dunque recupera il proprio numero 10 in tempo per il big match del weekend contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Leao recuperato: Allegri sorride in vista dei prossimi impegni in programma

Il totale recupero di Rafael Leao consentirà a Massimiliano Allegri di ritrovare la punta di diamante della propria rosa, nonché di disporre di maggiori alternative in fase offensiva.

I rossoneri sperano di arrivare alla sosta per le nazionali nella miglior condizione fisica, mentale e di classifica possibile. Attualmente il Milan occupa il quarto posto, a pari punti con i cugini dell’Inter e a sole tre lunghezza da Napoli e Roma. Una vittoria nello scontro con i giallorossi porterebbe all’aggancio in classifica, con la speranza di ottenere il bottino massimo anche nel match successivo contro il Parma prima di lasciare spazio ai match internazionali.

Leao in campo: come cambiano le scelte in attacco di Allegri

Con il totale recupero di Rafael Leao, Allegri farà di tutto per metterlo nelle condizioni di scendere in campo dal primo minuto e trovare la libertà di gioco che un giocatore con le sue caratteristiche necessita.

L’opzione più verosimile vede Leao come riferimento centrale dell’attacco, con un compagno ad agire alle sue spalle. Al momento Loftus-Cheek sembra il favorito, con gli altri rossoneri che entreranno dalla panchina a gara in corso con l’obiettivo di dare ulteriore imprevedibilità e freschezza nelle fasi cruciali della sfida.