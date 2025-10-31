Milan, scelto il sostituto di Leao: idee chiare per la Roma

Il Milan si sta preparando alla delicatissima sfida contro la Roma, attualmente capolista a pari punti col Napoli. Sarà un incrocio di alta classifica, con due tra le rose migliori in questo avvio di campionato e con ottimi rendimenti nei nuovi progetti tecnici. Tuttavia, uno dei punti deboli del Diavolo sin qui è stato l’attacco: ecco che, allora, mister Allegri si prepara a stravolgere gli interpreti del terminale offensivo, anche a causa di esigenze di natura fisica.

Loftus per Leao: scelta obbligata del Milan verso la Roma

Come ripreso dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, mister Massimiliano Allegri potrebbe presentare un tandem d’attacco totalmente differente rispetto alle ultime uscite. Infatti, di recente si è fatto affidamento su Rafa Leao e Santiago Gimenez: pochi gol (soprattutto dal messicano) e qualche acciacco fisico di troppo, che potrebbe non permettere loro di presenziare in occasione del big match contro la Roma di Gasperini.

Ecco che, dunque, emerge la candidatura offensiva di Ruben Loftus-Cheek, totalmente recuperato e desideroso di avere le sue chances per convincere Allegri a promuoverlo a titolare fisso.

Milan, non solo RLC: scatta l’ora di Nkunku

Ma non solo Ruben Loftus-Cheek come variante. Infatti, ci sono ancora tante incognite in vista del prossimo impegno. La condizione fisica di Leao non è perfetta, ma non è escluso il suo impiego da titolare: in questo caso, l’inglesescalerebbe a centrocampo.

Inoltre, come altro interprete offensivo ci sarà Cristopher Nkunku, al quale sarà concessa la prima grande opportunità di lasciare il segno in maglia rossonera(oltre al primo gol realizzato contro il Lecce). Attacco inedito, gara delicatissima: sarà necessario il massimo apporto.