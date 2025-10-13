Milan, sospiro di sollievo: allarme rientrato. Ci sarà contro la Fiorentina

Sospiro di sollievo a Milanello. Come riferito da MilanLive, l’allarme che aveva riguardato Rafael Leao è rientrato e il giocatore è già tornato ad allenarsi in vista di Milan-Fiorentina. Lo staff ha impostato un percorso graduale ma il primo responso è incoraggiante, anche perché le prossime giornate di Serie A richiedono rotazioni e condizione. Il focus ora è sulla gestione dei carichi e sulla rifinitura a ridosso del match di San Siro.

Il report: tempi rapidi e fiducia

Le verifiche hanno escluso problemi seri. Il lavoro prevede corsa, esercizi tecnici e progressione quotidiana fino alla rifinitura prima della gara con la Fiorentina. Allarme dunque rientrato, con ritorno immediato in campo a Milanello.

Gestione e scelte per Milan-Fiorentina

La disponibilità dipenderà dalla risposta agli allenamenti. Lo staff rossonero monitorerà carichi e sensazioni per evitare ricadute.

In caso di ok medico, Max Allegri avrà un’arma in più per incidere tra le linee; altrimenti sono pronte alternative per una gestione più prudente. Gimenez, Pulisic e Nkunku restano pronti.

Cosa significa per i rossoneri

Con l’allarme rientrato il Milan mantiene continuità e programmazione in una fase fitta di impegni di Serie A. Il rientro immediato al lavoro di Leao è un segnale cruciale in vista di Milan-Fiorentina davanti al pubblico di San Siro. Passato, quindi, lo spavento corso nella serata di ieri dal Portogallo. Rafa sarà della partita. Ci sarà solo da decidere se a gara in corso, o addirittura dal primo minuto.