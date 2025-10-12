Milan, tegola per Allegri: possibile assenza contro la Fiorentina

Un calciatore rossonero ha lasciato il ritiro della Nazionale per accertamenti e rischia di non essere disponibile per la sfida contro la Viola: i dettagli.

In casa Milan potrebbe esserci un nuovo problema in vista e Allegri è chiamato a modificare l’assetto tecnico e la formazione in vista della sfida contro la Fiorentina. A Formello sono rientrati in anticipo due rossoneri dalle rispettive Nazionali, per sottoporsi a nuovi esami dopo i fastidi risentiti nella prima fase di preparazione.

Saelemaekers è rientrato anticipatamente a Milano dopo problemi con la nazionale, e il suo impiego appare incerto. Pulisic, dal canto suo, deve rispondere sul piano fisico: non è al 100 % e il tecnico dovrà valutare la condizione prima di assegnargli un posto da titolare.

Milan, Saelemaekers assenza prevedibile?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha riportato un problema al flessore destro durante la gara con il Belgio e verrà sottoposto a esami negli stabilimenti milanisti. L’ipotesi è che salti quasi certamente il match contro la Fiorentina. Il muscolo coinvolto è un’area delicata e il rischio di recidive è alto.

Se confermata, l’assenza di Saelemaekers rappresenterebbe una perdita importante per le rotazioni offensive di Allegri. Il tecnico dovrà studiare alternative immediate. Tuttavia non si possono escludere variazioni di modulo: per preservare gli equilibri. In tal senso, Allegri dovrà ponderare il rischio di affaticamento e gestione dei minuti dei suoi giocatori verso un calendario che non perdona distrazioni.

