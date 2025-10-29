Milan, tornano in gruppo: Allegri può sorridere in vista della Roma

Messo in archivio il pareggio contro l’Atalanta di ieri sera, il Milan è subito tornato al lavoro in vista dell’intrigante big match di domenica sera contro la Roma. La trasferta di Bergamo ha concesso ai rossoneri di uscire da un campo ostico con un punto, rimanendo in scia per le posizioni più importanti.

Il Diavolo si trova adesso a tre punti dal Napoli capolista, che potrebbe a sua volta essere nuovamente raggiunto proprio dalla Roma impegnata quest’oggi contro il Parma. Ed ecco che per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi la prossima partita potrebbe avere un significato molto importante in ottica futura.

Ottime notizie per Allegri: gli aggiornamenti dall’infermeria

In vista dei prossimi impegni, il Milan vedrà presto il ritorno di due calciatori dai rispettivi infortuni. Le ultime notizie provenienti da Milanello sono di conforto per i rossoneri, pronti a riaccogliere in gruppo sia Ardon Jashari che Pervis Estupiñan.

Il centrocampista viene dall’infortunio al perone destro a seguito di uno scontro in allenamento con il compagno Santiago Gimenez avvenuto lo scorso agosto. Il belga ha svolto lavoro personalizzato e si appresta a rientrare presto in gruppo, probabilmente già domani. Medesima sorte per il laterale ex Brighton, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata con la sua nazionale.