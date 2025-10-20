Milan, vicino il rinnovo di un big: l’accordo è a un passo

Fikayo Tomori è pronto ad allungare il suo contratto con il Milan, in scadenza nel 2027. La trattativa tra i rossoneri, da ieri sera in testa alla classifica, e il giocatore inglese, rigenerato da Massimiliano Allegri, è a buon punto. Il rinnovo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane.

Milan, si avvicina il rinnovo di Tomori: le ultime

La vittoria contro la Fiorentina ha dato ulteriore slancio al Milan. Malgrado le polemiche scaturite dalla decisione di assegnare il calcio di rigore che ha deciso la sfida con i viola, l’entusiasmo dei rossoneri è alle stelle. Il successo di ieri sera, infatti, ha permesso al Diavolo di tornare primo da solo dopo oltre due anni.

Le buone notizie, in casa Milan, non arrivano solo dal campo. Nella giornata odierna, stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale ‘YouTube’ di Fabrizio Romano, si sarebbero registrati importanti passi avanti nella trattativa che dovrebbe portare Fikayo Tomori ad allungare il suo contratto, la cui attuale scadenza è fissata al 2027.

Milan, il rendimento di Tomori in questo inizio di stagione

Secondo l’esperto di calciomercato, i contatti tra le parti sarebbero costanti e non dovrebbero esserci problemi nel raggiungimento di un accordo che soddisfi sia il club sia il classe 1997. Arrivato a Milano nel gennaio 2021, Tomori è stato una colonna dei rossoneri campioni d’Italia nel 2022. Successivamente, le sue prestazioni sono andate in calando, così come quelle del resto della squadra.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sembra aver rivitalizzato anche il difensore inglese, nuovamente protagonista nella difesa a 3 schierata dal tecnico livornese. Tomori, finora, è stato schierato titolare in tutte le nove uscite stagionali del Milan, a testimonianza della sua ritrovata centralità.

Quale big della rosa del Milan potrebbe rinnovare?

