Nel nuovo Milan di Allegri c’è un talento in attesa di spazio

Il tecnico sta costruendo una nuova squadra con nuovi equilibri, c’è un giovane desideroso di nuovi spazi: ecco chi è.

Arrivato con grandi aspettative dal Torino, Samuele Ricci finora ha faticato a imporsi nel Milan di Massimiliano Allegri. Le scelte tattiche del tecnico e la presenza di Modric hanno ridisegnato le gerarchie a centrocampo, lasciando il giovane regista azzurro in un ruolo marginale.

Giovane, ordinato, con buona visione di gioco e un futuro da regista moderno, era stato individuato come il profilo ideale per dare continuità all’identità italiana del Milan. Ma, a un mese e mezzo dall’inizio della stagione, il suo minutaggio racconta un’altra storia: presenze sporadiche, pochi minuti effettivi e nessuna titolarità stabile.

Ricci, il Milan è il suo futuro

Le ragioni sono in gran parte tattiche. Allegri ha impostato la squadra su un sistema incentrato su Luka Modric. Il croato, di fatto, occupa la posizione naturale di Ricci: regia bassa, gestione dei tempi e responsabilità nelle uscite palla al piede. In questo contesto, il giovane italiano è diventato una risorsa di rotazione più che un punto di riferimento.

Nonostante il ruolo marginale, la situazione di Ricci non è letta in chiave negativa all’interno di Milanello. L’ambiente rossonero considera questa fase un percorso di apprendistato, soprattutto accanto a un maestro come Modric. Lo stesso Allegri, in più occasioni, ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della pazienza nel far crescere i giovani centrocampisti.

C’è poi la questione del ruolo. Ricci nasce regista, ma Allegri sta valutando la possibilità di impiegarlo anche da mezzala, per sfruttarne la capacità di raccordo e la pulizia di gioco in zone più avanzate.

È una soluzione che potrebbe tornare utile quando il tecnico vorrà aumentare il tasso di possesso o gestire le rotazioni in vista dei tanti impegni stagionali. Ricci resta comunque al centro del progetto rossonero, un talento in attesa del suo momento, che arriverà quando equilibrio e risultati consentiranno di aprire le porte al futuro.