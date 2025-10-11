Niente Milan, lo prende la Juve a gennaio: colpo a sorpresa da 10 milioni di euro

In casa Milan si pensa al presente e al futuro ma ora i rossoneri rischiano di essere beffati improvvisamente sul mercato.

Il Milan spera di non avere altre problematiche legate agli infortuni dopo che queste sfide contro la Nazionale hanno portato due importanti infortuni, ovvero quelli a Estupinan e Saelemaekers ed ora i rossoneri sperano di averli a disposizione per il prossimo match di campionato, la gara casalinga contro la Fiorentina. I rossoneri tra le altre cose potrebbero nuovamente intervenire sul mercato e a gennaio occhio a rinforzi a sorpresa, specialmente in alcuni determinati reparti, come ad esempio quello difensivo.

C’è ad esempio da monitorare la situazione riguardo il portiere con Mike Maignan in scadenza e lontano dal rinnovo, e occhio addirittura ad un possibile addio già durante la sessione invernale ma attenzione anche alle fasce laterali difensive. In caso di emergenza al momento le prime alternative sono Bartesaghi e Akhetame, subentrati ad esempio durante il match difficile contro il Napoli ma parliamo di profili giovanissimi e forse non da inserire nel big match e per questo il Milan valuta la possibilità di rinforzare questo reparto. C’è però da registrare una brusca frenata su un obiettivo rossonero.

Mercato Milan, passa alla rivale: le ultime

Come riportano i colleghi di Calciomercato.it la Juventus sembra pronta all’affondo per il terzino destro del Girona Arnau Martinez, profilo che in estate è stato accostato sia al Milan che al Napoli ed ora c’è questa possibilità. Il club bianconero è pronto ad offrire 10 milioni di euro per il suo cartellino mentre il Girona – che ha comunque abbassato le sue richieste rispetto all’estate – ne chiede ancora 12 o 13.

Insomma un mercato che si preannuncia interessante già a gennaio, il giocatore piace anche al Milan e chissà che a gennaio non possa esserci una sfida di mercato con la Juve, il colpo non è utopia. Il Milan necessita di rinforzi sulla fascia destra e Martinez ha già una discreta esperienza a livello nazionale ed internazionale.