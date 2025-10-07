Non solo Leao, Cassano è un fiume in piena: attacco improvviso in diretta

Cassano a ruota libera. L’ex calciatore non ci sta e si scaglia contro la stampa, ma il bersaglio nello specifico e un nome in particolare

Cassano torna all’assalto. Non è passata di certo inosservata l’ultima bordata live di Antonio Cassano nel programma Viva El Futbol condotto con gli ex calciatori Lele Adani e Nicola Ventola.

L’ex fantasista giallorosso è apparso a dir poco “elettrico”e si è scagliato con ferocia contro stampa e giornalisti. Il centro del discorso però rimane il medesimo, ossia Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi del Milan. ‘Fantantonio‘ non ha mai riservato grossi apprezzamenti per lo stile di gioco delle squadre allenate dal tecnico livornese, ma questa volta il discorso è ancora più complesso.

C’entra anche Luka Modric in questo capitolo. Faro del Milan, metronomo del centrocampo di Allegri, Luka Modric ha iniziato questa stagione al meglio. Ma proprio sul rapporto Allegri-Modric, verte l’invettiva di Cassano, indirizzata verso la stampa.

“Sono andato a sentire le notizie. Il problema è che in Italia continuano a far parlare determinati personaggi, e uno di questi è Zazzaroni. Quando lui dice che ‘Allegri ha cambiato Modric’, è uno schifo e ce l’ho qua. Lo scandalo in Italia è questo, che finché avranno spazio questi personaggi…

Modric ha vinto sei Champions League, ha vinto un Pallone d’Oro e lui fa passare la storia come se Allegri avesse cambiato Modric. Questa è una roba schifosa. E quando dice che è uno dei pochi che sa di calcio, io al posto di Zazzaroni mi vergognerei”.