Novità Milan, possibile addio a gennaio: la società ha le idee chiare

Ottimo inizio di stagione in casa Milan. Diciotto punti in classifica, a sole tre lunghezze dal primo posto, occupato dal Napoli di Conte e dalla Roma di Gasperini. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, ha portato sicuramente grande stabilità in fase difensiva, 7 gol subiti fin qui. Il grande tema rimane l’attaccante: Santiago Gimenez non ha convinto fino ad ora.

Gimenez non convince: il possibile scenario

Arrivato al Milan lo scorso Gennaio per 28 milioni e mezzo di euro, Santiago Gimenez non ha mai pienamente convinto con la maglia rossonera.

In questo inizio di stagione, l’attaccante messicano ha giocato tutte le gare, complici anche gli infortuni di Leao, Nkunku e Pulisic. Titolare in 8 partite, e subentrato nella gara contro la Fiorentina, Gimenez non ha ancora trovato il primo gol nella Serie A 2025. L’unico gol stagionale, è arrivato nella gara di Coppa Italia contro il Lecce, a fine Settembre.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, se non arrivasse nessun segnale, l’attaccante messicano potrebbe essere ceduto nel calciomercato invernale. Due mesi di tempo, quindi, a disposizione di Gimenez per dimostrare di meritarsi la maglia rossonera.

Milan, si pensa ai sostituti: di chi si tratta

Il calciomercato invernale è ancora lontano, ma le grandi squadre ci arrivano con le idee chiare. Gimenez, avrà ancora le sue occassioni per dimostrare il suo valore, e soprattutto per segnare.

Nessuno, in società, avrebbe piacere nel cedere il giocatore dopo appena un anno dal suo arrivo ma il centravanti messicano deve cambiare marcia, soprattutto in zona gol.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i nomi per un possibile sostituto di Gimenez sono diversi. In prima fila c’è il ritorno di fiamma di Dovbyk, seguito da Joaquin Panichelli dello Strasburgo, e da Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte.