Nuovo San Siro, Sala si sbilancia: c’è l’annuncio

Il sindaco Sala è stato intervistato dopo l’inaugurazione del nuovo mercato comunale del capoluogo lombardo. E l’annuncio più importante, è arrivato sul bollente tema stadio. Le due società potranno procedere con il progetto del nuovo impianto accanto a San Siro. Lo scopo? Sbloccare un iter fermo da mesi e dare il via alla ristrutturazione dell’area.

Il nuovo stadio prende forma: il passo decisivo per Milan e Inter

Beppe Sala, secondo Calcio e Finanza, parlando ai giornalisti dopo il taglio del nastro, avrebbe lasciato poco spazio a dubbi: entro venerdì arriverà il rogito. Il Comune trasferirà la proprietà dello storico impianto a Milan e Inter, che lo gestiranno in tandem. Un atto atteso da tempo, che mette fine a una trattativa infinita.

Ora, dunque, le società avranno le mani libere per pianificare il futuro dello stadio e dell’intero quartiere. Il nuovo impianto è vicino, e il piano ambizioso punta a modernizzare l’area e a tenere Milano al centro del calcio europeo.

Milan, il nuovo stadio e l’impatto sul quartiere

La cessione apre la strada a una vera e propria rigenerazione urbana: non ci sarà solo calcio, sarà un’attrazione tutto l’anno. Intanto i tifosi sognano in grande: un impianto all’avanguardia, pronto, magari, per le grandi notti di Champions.

Rogito San Siro, quando sarà firmato? Entro venerdì, come annunciato dal sindaco Sala.

San Siro verrà demolito subito? No, resterà in uso fino al termine dei lavori del nuovo stadio.