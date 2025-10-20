Occhio al futuro, Furlani vuole chiudere nuovi affari per il Milan: che obiettivo per l’estate!

Il Milan si gode un presente ricco di soddisfazioni: certamente, la vittoria contro la Fiorentina, che vale il primato e non solo, dà un’iniezione di fiducia molto importante per la compagine rossonera che, dopo mesi difficili, finalmente ritorna a respirare aria di alta classifica e a sognare. Una grande società, però, non deve perdere di vista il futuro: i dirigenti sono già al lavoro per fare in modo che il Diavolo possa consolidarsi, anche dal punto di vista finanziario. Da qui si spiega l’assenza di Giorgio Furlani nella serata di domenica allo stadio San Siro: viaggio d’affari molto importante per li dirigente milanista.

News Milan, viaggio a Washington per Furlani: il motivo

Giorgio Furlani non era presente allo stadio San Siro per la sfida del suo Milan contro la Fiorentina: il motivo, però, è da considerarsi molto importante per la posizione economico – finanziaria del club rossonero. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando come Furlani sia attivo in vista della prossima estate, con la speranza di trovare ulteriori partner commerciali.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Giorgio Furlani ieri sera non era a San Siro per Milan-Fiorentina. L’ad rossonero ha partecipato a Washington al Gala. (…) L’obiettivo è trovare nuovi partner per il club rossonero oltre Oceano (sono già stati allacciati discorsi: così si spiega la presenza “pesante” di Furlani) e non va esclusa la prossima estate o quella successiva una tournée precampionato del Diavolo oltre Oceano”.

L’obiettivo del club rossonero, dunque, sarebbe quello di allestire una tournée per fare in modo che possa venire a crearsi un nuovo sbocco economico – finanziario per la società rossonera.