“Ora è un problema”, grave insufficienza dopo Milan-Pisa: il giudizio sull’attaccante è netto

L’attaccante rossonero Santiago Gimenez ha deluso ancora una volta nel match di ieri sera contro i neroazzurri toscani. L’impegno c’è e questo è fuori dubbio, ma la prestazione non è stata all’altezza di un attaccante del Milan, così come d’altronde continua a non sbloccarsi in campionato. Quest’oggi, i quotidiani, non ci vanno piano con lui per quanto riguarda le pagelle.

Gimenez ancora a secco contro il Pisa: giusto puntare su di lui?

La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante e non risparmia Gimenez da un bel 4 e mezzo, mentre il Corriere dello Sport gli regala quantomeno il 5 pieno. Al di là dei voti, comunque, sono tutti grossomodo d’accordo con un giudizio estremamente negativo sulla prestazione di ieri sera. Il Messicano si muove tanto, come sempre, e fa da punto di riferimento lì davanti per i suoi. I movimenti però sono senza cattiveria e inoltre finisce per gestire male alcuni ottimi palloni.

News Milan: la soluzione in attacco da trovare

Non è di facile gestione la situazione nel Milan per quanto riguarda il reparto d’attacco. Gimenez è l’unica vera punta centrale in rosa e, al momento, le sue prestazioni non sono soddisfacenti. E non soltanto dal punto di vista realizzativo. Inoltre, quando rientrerà Pulisic, sarà difficile tenere in panchina seconde punte di quel livello tecnico, come Leao e Nkunku. Un bel nodo da sciogliere, insomma, per Massimiliano Allegri. Possibile che Max stia pensando anche ad un cambio modulo?