Saelemaekers si ferma: Allegri pensa a un cambio modulo per il Milan

Una sosta per le nazionali amara per Massimiliano Allegri e per il Milan. L’allenatore rossonero dovrà rinunciare ad Alexis Saelemaekers, fermato da un infortunio muscolare rimediato durante la gara del Belgio contro la Macedonia del Nord. Gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore della gamba destra: il giocatore resterà fuori per circa tre settimane, saltando la delicata sfida di campionato contro la Fiorentina.

Milan, lesione al flessore per Saelemaekers

L’esterno belga si è fermato nel corso del match di qualificazione ai Mondiali con la sua nazionale. I controlli medici effettuati al rientro in Italia hanno confermato i sospetti iniziali: una lesione al flessore della gamba destra che lo terrà lontano dal campo per quasi un mese. L’assenza di Saelemaekers rappresenta un problema tattico per Allegri, che dovrà trovare il giusto equilibrio sulla fascia destra.

Le possibili alternative di Saelemaekers e i moduli in esame

Il sostituto naturale nella rosa rossonera è Zachary Athekame, ventenne svizzero arrivato in estate dallo Young Boys. Il classe 2004 ha collezionato finora solo brevi apparizioni in Serie A contro Udinese e Napoli, oltre a un ingresso in Coppa Italia contro il Lecce. La fiducia di Allegri potrebbe spingerlo a partire titolare nel 3-5-2, modulo che ha dato equilibrio nelle ultime settimane.

Non è però da escludere un cambio sistema: il tecnico potrebbe tornare al 4-3-3, con De Winter o Tomori nel ruolo di terzino destro bloccato. In mezzo al campo non si cambia. Spazio a Modric come regista, affiancato da Fofana e Rabiot, mentre in attacco il tridente sarebbe formato da Pulisic, Gimenez e Leao. Un’altra soluzione porta al 4-4-1-1, con Pulisic esterno e Loftus-Cheek alle spalle della punta centrale.

Saelemaekers, un’assenza che pesa nell’equilibrio tattico del Milan

Saelemaekers è uno degli uomini più duttili della squadra, capace di garantire copertura difensiva e profondità offensiva. La sua assenza obbligherà Allegri a ridisegnare il reparto di destra, dove il belga aveva trovato continuità e rendimento.

Il belga in questa prima parte di stagione ha fornito un ottimo contributo sia a livello qualitativo che tattico, garantendo il giusto equilibrio tra fase difensiva e spinta sulla destra.

Nonostante il suo approccio pragmatico, Allegri dovrà dimostrare ancora una volta la propria flessibilità tattica per mantenere il Milan competitivo anche in un momento di emergenza.