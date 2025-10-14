Show di Camarda con l’Under 21: Baldini e il Milan gongolano per il talento del futuro

Francesco Camarda sorride e saluta dopo la vittoria dell’Italia Under 21 nelle qualificazioni europee.

Una serata da ricordare per l’Italia Under 21, che travolge l’Armenia con un netto 5-1 e conquista la quarta vittoria di fila nel girone di qualificazione. Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Lecce, firma una doppietta che conferma il suo momento d’oro, mentre Matteo Dagasso entra e cambia il volto del match con un gol e un assist. La squadra di Silvio Baldini consolida il suo percorso verso i prossimi Europei di categoria, restando agganciata alla Polonia in vetta alla classifica.

L’Italia Under 21 travolge l’Armenia

L’Italia Under 21 non si ferma più. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Baldini dilaga nella ripresa e si impone 5-1 sull’Armenia. Il risultato porta la firma dei giovani più attesi. Camarda show, Armenia battuta 5-1 e quarta vittoria di fila.

Camarda e Bartesaghi festeggiano una delle cinque reti dell’Italia Under 21 contro l’Armenia

Il talento del Lecce mette a segno una doppietta decisiva, confermando di essere il volto nuovo più brillante del gruppo azzurro.

La corsa agli Europei continua

Con questo successo, l’Italia Under 21 resta a quota 12 punti, a pari merito con la Polonia ma dietro per differenza reti. Il cammino resta aperto e promettente, con un gruppo giovane ma già maturo. Una squadra che diverte e cresce, trascinata dall’entusiasmo di Camarda e dalla mano esperta di Baldini, sempre più garanzia di identità e gioco.

