Si ferma anche lui, ormai a Milanello è maledizione: l’infortunio

Non c’è tregua per il Milan di Massimiliano Allegri, che anche alla vigilia del match contro il Pisa deve fare i conti con nuovi problemi di formazione. Dopo la buona notizia del recupero di Christopher Nkunku, rientrato pienamente in gruppo, il tecnico rossonero dovrà però ad altri giocatori importanti.
Il mister potrà contare nuovamente sull’attaccante francese, fermo nelle scorse settimane per un problema al piede rimediato con la Nazionale, ma perde un altro elemento nel reparto di mezzo. In queste ore, però, sembra materializzarsi una vera e propria maledizione dalle parti di Milanello.
Loftus-Cheek ko, ma c’è un’altra assenza pesante
Come sottolineato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, Allegri dovrà fare a meno anche di altri giocatori chiave come Rabiot, Pulisic, Jashari ed Estupinan.
E non finisce qui: l’infermeria rossonera accoglie anche un nuovo nome, quello del giovane Balentien, alle prese con problemi fisici che lo costringeranno a saltare la sfida di questa sera. Non un’assenza pesante per Allegri, visto che difficilmente avrebbe fatto parte del match contro il Pisa, ma che va a confermare la lunga serie d’infortuni di queste settimane.
Un’altra emergenza per Allegri
A San Siro, contro il Pisa dell’ex Alberto Gilardino, il Milan proverà a confermare la crescita mostrata nell’ultima uscita contro la Fiorentina, cercando tre punti fondamentali per la classifica (in caso di vittoria, ci sarà il momentaneo allungo a +4 sugli inseguitori) e per il morale di un gruppo che continua a essere messo alla prova dagli imprevisti fisici, una costante davvero molto spiacevole per il gruppo rossonero.