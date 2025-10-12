Si infiamma già il mercato: Tare sfida Marotta per il suo pupillo

Duello di mercato tutto milanese all’orizzonte per un calciatore: Milan e Inter sognano il colpo, le due dirigenze sono già al lavoro

Il calciomercato non si ferma mai: i grandi club sono sempre alla ricerca dei profili adatti da poter aggiungere alle rispettive rose, per crescere e diventare passo dopo passo sempre più competitivi. Anche le big italiane sembrano pronte a gettare le basi per la prossima sessione di calciomercato, provando magari a sistemare i reparti nei quali sono emerse particolari criticità.

Nel caso del Milan, appare chiaro che i dirigenti rossoneri faranno di tutto per puntellare la difesa. Il lungo corteggiamento estivo a Joe Gomez del Liverpool non ha portato ai frutti attesi e si è deciso di puntare su un giovanissimo come Odogu non tanto per il presente ma in prospettiva futura. Allegri ha comunque bisogno di una pedina in più per il proprio reparto arretrato ed è così che Igli Tare sembra essere tornato alla ricerca di un nuovo centrale.

Duello di mercato tra Milan e Inter: in palio un difensore tanto caro a Tare

Il nome più caldo delle ultime giornate pare essere quello di Mario Gila. Elemento centrale del progetto della Lazio, lo spagnolo viene da stagioni di assoluto livello alla guida della retroguardia biancoceleste. Il calciatore è legato al club capitolino con un contratto fino a giugno 2027, ma la possibilità di alzare l’asticella sposando un progetto più importante come quello rossonero potrebbe fargli gola.

La pista Milan, stando a quanto riportato da Tuttosport, è più che una semplice idea. Igli Tare conosce bene il calciatore, avendolo lui stesso prelevato dal Real Madrid nell’estate 2022 per portarlo a Roma, ma non c’è soltanto il Diavolo sullo spagnolo. Anche l’Inter sarebbe infatti sulle orme di Mario Gila, considerato uno dei possibili eredi di Acerbi e de Vrij (entrambi ex Lazio) al centro della difesa.

Già in estate l’Inter aveva tentato di portare Gila in nerazzurro, ma la complessa situazione della Lazio, con l’esclusione dalle coppe europee e il mercato bloccato, ha portato Lotito a respingere le avances interiste. Gila potrebbe però ben presto decidere di cambiare aria ed ecco che Tare vorrebbe approfittarne, per regalare a mister Allegri un riferimento difensivo di assoluto valore.