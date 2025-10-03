Tare pazzo del giocatore del Milan: “Ha tutto per esser un grande”

Tra i giocatori del Milan, ce n’è uno che ha colpito Igli Tare: il dirigente albanese non ha dubbi sulle sue qualità

Archiviata da oltre un mese la campagna trasferimenti, è arrivato il momento di fare un piccolo bilancio sul calciomercato. Anche il Milan ha iniziato a tirare le somme, soprattutto dopo che i rossoneri sono stati tra i club più attivi in estate.

A comandare le operazioni ci ha pensato il d.s. Igli Tare scelto dalla società insieme a Massimiliano Allegri per ripartire, a seguito del deludente ottavo posto della scorsa stagione. Ben dieci i nuovi arrivi nel capoluogo lombardo, però non sono mancate partenze importanti come Reijnders passato al Manchester City o Theo Hernandez all’Al-Hilal.

Il dirigente abanese ha concentrato le proprie attenzioni sul centrocampo, settore chiave nel gioco di Allegri e autentico protagonista nelle ultime uscite. Proprio per un centrocampista, Tare ha speso belle parole.

Tare promuove Jaahari

Intervenuto ai microfoni di Grida Duma nel programma Top Story, Igli Tare ha parlato di Ardon Jashari, arrivato in estate dopo una lunga trattava con il Club Brugge.

Ha tutto per essere un grande giocatore

Oltre a Jashari, l’intervista è stata l’occasione per ripercorrere la carriera dell’ex Lazio che ha concluso con una frase dal sapore motivazionale, con l’augurio di incitare tutti i ragazzi a non arrendersi mai.

Credo che se hai un sogno, devi saper lottare e realizzarlo. Ho un’espressione che uso sempre: Quello che per altri è la fine, per me è solo l’inizio.

Jashari, obiettivo riscatto

La forza di volontà citata da Tare è proprio uno degli elementi di cui Jashari ha bisogno: lo svizzero infatti ad agosto ha subito un grave infortunio, riportando la frattura del perone, dunque ancora lontano il rientro in campo.

Fortunatamente, l’assenza del classe 2002 non si è sentita grazie alle eccellenti prestazioni di Rabiot e Fofana, senza dimenticare il vero mentore in campo e nello spogliatoio ovvero Luka Modric. In panchina invece, il Diavolo ha disposizione dei veri e propri titolari come Ricci e Loftus-Cheek.

Dunque, la profondità della rosa potrebbe permettere a Jashari di recuperare tranquillamente e diventare un valore aggiunto nella squadra lomarda. Il centrocampista originario di Cham vorrebbe tornare quanto prima a calcare il prato di San Siro e magari segnare un gol nello stadio che lo ha ammirato parzialmente: solo 40 minuti collezionati nelle sfide con il Bari in Coppa Italia e Cremonese in campionato.