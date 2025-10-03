“Tutto il contrario dello scorso anno”: svolta Milan, ecco cosa è cambiato in casa rossonera

Interessante punto di vista del giornalista in vista del big match di domenica sera allo Stadium tra Juventus e Milan.

Domenica sera andrà in scena a Torino il big match di campionato tra Juventus e Milan, una sfida che si preannuncia piuttosto interessante e che già può dirci molto per la fase iniziale di questo campionato. Dopo la vittoria sul Napoli il Milan è a caccia di un’altra impresa contro una Juve in difficoltà e che probabilmente vedrà assenze illustri come quelle di Bremer e Khephren Thuram, entrambi a forte rischio.

In casa Milan filtra invece grande ottimismo con il tecnico Massimiliano Allegri che è stato capace in questi mesi di cambiare l’atteggiamento e tante altre cose in una squadra che sembra letteralmente rigenerata. Se ne è parlato nell’ultima puntata di ‘L’Ascia raddoppia, programma che vede protagonisti alcuni giornalisti di Cronache di Spogliatoio.

Sorpresa Milan, nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Intervenuto durante la trasmissione il giornalista e statistico Giuseppe Pastore ha analizzato il Milan ed ha sottolineato alcune cose: “A me colpisce una cosa del Milan, il totale silenzio dal lunedi al sabato. E’ tutto il contrario dell’anno scorso. L’anno scorso era tutto un colosseo, tutti entravano ed uscivano, sempre con casi e polemiche” e poi però Pastore ha chiarito:

“Non è però solo merito di Allegri, non facciamolo passare per una specie di Padre eterno, ma c’è un clima diverso legato anche ai risultati in campo. C’è la consapevolezza che le cose si stiano mettendo bene, c’è una nuova cultura del lavoro che hanno portato Allegri ed anche Modric”.